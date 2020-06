Ein Rezept für vier Personen von Stephanie Kowalt, „Landgasthof-Hotel Zur Linde“ in Weilrod-Gemünden.

Zutaten:

200 g Dinkelmehl

1 TL Backpulver

½ TL Natron

je 1 TL Salz und Zucker

1 Ei

350 ml Buttermilch

2 EL Öl

1 Knoblauchzehe

je 1 Paprikaschote rot und grün (jeweils die Hälfte benötigen wir für das Salatdressing)

1 kleine Zwiebel

1 EL eingelegte Jalapenos

1 TL Thymian

150 g Halloumi (halbfester, griechischer Käse)

Olivenöl

1 Kopf Eisbergsalat

150 g Mayonnaise

3 EL Naturjoghurt

1 EL Tomatenmark

1 TL Zucker

1 Schalotte

Paprikapulver, edelsüß

Tabasco

Salz

Zubereitung:

Vermischen Sie Mehl, Backpulver, Natron, Salz, Zucker und geben dann das Ei, Buttermilch und Öl hinzu. Anschließend zu einem Teig verrühren.

Halbieren Sie die Paprikaschoten. Jeweils eine Hälfte einen Zentimeter groß würfeln. Die anderen Hälften ganz fein hacken, diese für das Dressing beiseite stellen. Knoblauch und Zwiebel schälen und hacken. Schneiden Sie den Halloumi in Scheiben. Für das Dressing würfeln Sie die Schalotte ganz klein und mischen sie mit der feingehackten Paprika. Danach mit den restlichen Zutaten zu einem Dressing rühren. Den Eisbergsalat waschen und kleinschneiden.

In einer Pfanne ein wenig Olivenöl erhitzen und darin die Zwiebeln, die Paprikawürfel und den Knoblauch anbraten. Geben Sie den Thymian dazu, ebenso die eingelegten Jalapenos. Etwas von dem Saft der Jalapenos zugießen und lassen alles fünf Minuten schmoren. Füllen Sie die Mischung in eine Schüssel und geben Sie wieder Olivenöl in die Pfanne. Darin braten Sie die Halloumischeiben von beiden Seiten knusprig an. Nehmen Sie dreiviertel der Scheiben aus der Pfanne und geben ein Viertel der Paprikamischung hinzu. Übergießen Sie die Mischung in der Pfanne mit einem Viertel des Teiges. Von beiden Seiten goldbraun braten und warmhalten bis die restlichen Pfannkuchen fertig sind. Den Salat mit dem Dressing mischen und servieren.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 08.06.2020, 16:00 Uhr