Ein Rezept von Kay und Barbara Storck vom Neuwiesenhof in Otzberg.

Zutaten:

600 g Chicorée

250 g Champignons

10 Eier

600 g Sahne

Zubereitung:

Den Chicorée in Scheiben schneiden und in der Pfanne ca. 15 Minuten garen. Die Pilze in Scheiben schneiden. Eier und Sahne miteinander verquirlen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Chicorée und Pilze in die Auflaufform geben und das Eier-Sahnegemisch darüber gießen. Im Backofen bei 140°C etwa 40 Minuten backen.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 21.01.2019, 16:00 Uhr