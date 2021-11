Ein Rezept für 4 Personen / ca. 2 Liter von Astrid Schmidt, "GUDRUN – Suppen in Schöneck", Eschborn und Frankfurt.

Zutaten:

500 g Sellerie

500 g mehlig kochende Kartoffeln

300 g Fenchel, gerne mit Kraut

100 g Porree‘

100 g Karotten

2 säuerliche, rote Äpfel (etwa 400 g)

1 mittelgroße Zwiebel, ca. 70 g

40 g Pastinaken

30 g Ingwer

1 kleine Knoblauchzehe

1-2 EL Zuckerrübensirup

1 Liter Wasser (bei Bedarf etwas mehr)

1 TL Salz

Vorbereitungen:

Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer in kleine Würfel schneiden. Porree gut waschen (in den grünen Blättern versteckt sich gerne Sand), halbieren und in dünne, feine Streifen schneiden. Gerne ein wenig von dem Grün verwenden. Das restliche Gemüse entsprechend schälen und/oder waschen. Dann in gleichgroße oder kleine Stücke schneiden. Äpfel mit Schale! entkernen und ebenfalls stückeln.

Zubereitung:

Die Zwiebeln in Öl glasig dünsten. Apfelwürfel, Knoblauch und Ingwer dazugeben. Alles weiter dünsten, bis die Äpfel etwas weich geworden sind. Den Zuckerrübensirup zufügen und leicht karamellisieren. Mit dem Wasser ablöschen. Als nächstes die restlichen Zutaten dazugeben und aufkochen lassen. Alles etwa 20 Minuten bei schwacher Hitze garen. Danach die Suppe vom Herd nehmen und fein pürieren.

Topping:

Dattel-Haselnuss Kräutercreme (aus Fenchelkraut und Kresse)

Tipps:

Apfel bringt Frische in die Suppe. Also gerne mit Schale kochen und gerne schön saure Äpfel verwenden. Mehr Ingwer bedeutet mehr Schärfe Ist die Cremesuppe zu dick, kann gerne etwas mehr Wasser zugegossen werden. Fenchelkraut nicht wegwerfen. Es eignet sich gut als Topping. Die Suppe kann man auch sehr gut einfrieren.



