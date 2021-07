Ein Rezept von Serena Loddo, Sardolci Feinkost Geschäft Limburg.

Zutaten:

Füllung:

500 g mehlig kochende Kartoffeln

300 – 400 g Pecorino sardo (z.B. halb und junger und halb gereifter Käse)

Je nach Geschmack kann auch noch ein Teil Käse aus Kuhmilch z.B. "formaggio filante" wie Peretta/Provoletta verwendet werden.

1-2 Knoblauchzehen

6 – 10 große Blätter frische Minze

4 – 5 EL Olivenöl

Salz

Pasta Teig für Ravioli:

400 g Pasta-Mehl (Hartweizengrieß)

100-150 ml Wasser

½ TL Salz

Zubereitung:

Füllung:

Die Kartoffeln mit der Schale kochen, dann pellen und mit der Kartoffelpresse oder einem Stampfer zerkleinern. Abkühlen lassen. Den Knoblauch in feine Stücke schneiden und in dem Olivenöl leicht andünsten. Die Knoblauchstücke entfernen und das Öl abkühlen lassen.

Für die Zubereitung der Füllung den Käse mit einer Küchenreibe reiben. Die Minzblätter fein hacken. Das Ganze gemeinsam mit dem Öl zu der abgekühlten Kartoffelmasse geben und gut vermischen. Wenn die Füllmasse nicht sämig genug ist, etwas Wasser dazu geben.

Die Masse nicht salzen oder nur sehr vorsichtig mit Salz abschmecken. Der Käse ist schon salzig genug!

Ravioli:

Alle Zutaten vermischen und zu einem homogenen, kompakten Teig kneten. Dabei nur so viel Wasser zugeben, dass ein glatter, fester Teig entsteht. Den Teig in

Frischhaltefolie einschlagen und für etwa zwei Stunden kühl stellen.

Den Teig mithilfe einer Nudelmaschine oder von Hand zu sehr dünnen Teigplatten

ausrollen.

Die Arbeitsfläche mit Mehl bestreuen. Mit einem Glas oder einer Ausstechform Kreise mit einem Durchmesser von 7-9 cm ausstechen. Je einen Teelöffel Füllung in die Mitte der Teig-Kreise setzen. Die Teigscheiben umklappen, in beide Hände nehmen und an den Rändern mit dem Daumen und Zeigefinger vorsichtig zusammenpressen, sodass die Pasta die Form einer Ähre annimmt. Der Einfachheit halber kann man auch die normale Ravioliform wählen.

Die fertigen Taschen ein wenig auf einem mit Mehl bestreuten Küchentuch trocknen lassen. Dann in kochendes Salzwasser geben, die Temperatur etwas

reduzieren und ca. drei Minuten köcheln lassen, bis sie an die Wasseroberfläche steigen. Mit einem Schaumlöffel die Ravioli rausnehmen und kurz abtropfen lassen.

Die Teigtaschen können entweder in Salbeibutter oder nur Olivenöl mit geschwenkt werden. Oder ganz traditionell mit Tomatensugo servieren. Dafür etwas Tomatensauce und geriebenen Peccorino auf den Teller geben und darauf die Teigtaschen anrichten. Noch etwas mit Tomatensoße bedecken und mit Käse bestreuen.

Noch heiß servieren und am Tisch nach Belieben nochmals mit geriebenem Pecorino bestreuen.

Kleiner Tipp:

Für eine große Personenzahl sollte man sich genügend Zeit für die Vorbereitung nehmen und die Teigtaschen schon einige Tage im Voraus zubereiten. Nach dem Antrocknen die Teigtaschen vorsichtig einfrieren. Später können sie in gefrorenem Zustand in das kochende Wasser gegeben werden, sollten dann aber ein bis zwei Minuten länger ziehen.



