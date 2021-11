Ein Rezept für vier Personen von Marcus Wilsdorf, Kochschule "Mahlzeit!" aus Wiesbaden.

Zutaten:

200 g Kürbis

100 g Sellerie, geschält

200 kleine Kartoffeln, geschält

20 g Ingwer

1 kleine Chili

1 Lauchstange

4 Maispoulardenbrüste á 150 g

Salz, Pfeffer

Pflanzenöl zum Braten

1 EL Butter

100 g Maronen, geschält

2 EL Sesamöl

2 EL Currypulver

250 ml Kokosmilch

1 Limette, den Saft davon

Frische Kräuter für die Dekoration

Zubereitung:

Kürbis, Sellerie und Kartoffeln würfeln. Ingwer fein reiben. Den Chili halbieren, entkernen und fein hacken. Den Lauch in Scheiben schneiden.

Den Backofen auf 150° C vorheizen. Die Maispoulardenbrust erst mit Salz und Pfeffer würzen. Anschließend in einer Pfanne mit etwas Öl anbraten, zum Schluss etwas Butter zufügen. Danach das Fleisch im heißen Ofen für 15 20 Minuten fertiggaren. In der Zwischenzeit Kürbis, Sellerie, Maronen und Kartoffeln zusammen mit Chili und Ingwer in Sesamöl anschwitzen. Maronen und Kartoffeln mit Curry bestreuen und mit Kokosmilch aufgießen. Die Temperatur reduzieren und das Gemüse für 10 Minuten leicht köcheln lassen. Den Lauch zufügen und sechs Minuten mit garen. Abschließend mit Limonensaft, Salz und Pfeffer kräftig abschmecken.

Das Gemüsecurry in tiefen Tellern anrichten. Die Maispoulardenbrust aus dem Ofen nehmen, einmal durchschneiden und auf das Curry setzen.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 01.11.2021, 16:00 Uhr