Ein Rezept von Reiner Neidhart, "Restaurant Neidharts Küche", Karben.

Zutaten:

3 TL grüne Currypaste

1 Schalotte

¼ getrocknete Chilischote

½ TL Ingwer, geschält und fein gewürfelt

1 Stängel Zitronengras

260 ml Kokosmilch

300 ml Gemüsebrühe

½ Limone, den Abrieb davon

½ Limone, den Saft

1 EL Matcha-Pulver

30 g Koriander

20 g Blattpetersilie

Salz, Pfeffer

1 TL gerösteter Sesam

für die Grüne Power Einlage:

250 g Zuckerschoten

4 Frühlingszwiebeln

2 EL Öl

1 Knoblauchzehe, fein gehackt

150 g Erbsen

150 g Pak-Choi

1 Limone, den Abrieb

2 Stiele Koriander

für die Lachstreifen in Sesam gebraten:

4 Lachsmedaillons a 40 g

1 EL Mehl

1 Ei

2 EL schwarzen Sesam

Salz, Pfeffer

Curry

Öl zum Braten

Zubereitung:

Die Schalotte in kleine Würfel schneiden mit der Chilischote und der Currypaste leicht anrösten. Das Zitronengras kurz anklopfen und mit dem gewürfelten Ingwer, Kokosmilch, Gemüsebrühe zu den Schalotten geben und leicht köcheln lassen. Danach das Zitronengras wieder herausnehmen. Das Matchapulver, Saft und Abrieb der Limone, Koriander und Petersilie fein pürieren und in die Suppe geben. Die Suppte anschließend durch ein Sieb gießen, aufkochen und abschmecken. Den Sesam kurz vor dem Servieren in die Suppe streuen.

Die Frühlingszwiebel in feine Streifen schneiden und mit dem Knoblauch in Öl glasig dünsten. Die Zuckerschoten quer halbieren und mit in die Pfanne geben. Kurz erhitzen und zum Schluss den fein geschnitten Pak-Choi unterziehen. Alles abschmecken und in die vorgewärmten Teller geben. Den Sud angießen, Limonenabrieb und gezupften Koriander darüber verteilen.

Den Lachs würzen. Von einer Seite in Mehl drücken, danach mit dieser Seite durch das aufgeschlagene Ei ziehen. ‚Als nächstes mit Sesam panieren. Mit der Sasamseite anbraten und im Anschluss zwei Minuten im Ofen bei 160° C garen. Anschließend als Einlage in die Suppe legen.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 24.07.2020 16:00 Uhr