Dieses Rezept kommt von Christopher Bayer von der Hessen Praline.

(Rezept für 120 Pralinen)

Zutaten Eierlikör-Füllung:

200 ml Sahne

50 g Glukose

500 g Weiße Schokolade

500g Vollmilchschokolade zum Überziehen

150 g Eierlikör

50 g Butter

120 Pralinenhohlkörper aus Vollmilchschokolade

Zubereitung:

Die Sahne mit der Glukose aufkochen. Danach über die grob gehackte weiße Schokolade gießen. Den Eierlikör zugeben und vorsichtig durchrühren. Die zimmerwarme Butter zugeben und alles gut durch pürieren.

Die Füllung auf 28° C (Masse muss so kalt sein, dass die Schokolade der Hohlkörper nicht schmilzt beim Einfüllen) abkühlen lassen und mit einem Spritzbeutel in die Hohlkörper füllen. Die Vollmilchschokolade in einem Wasserbad schmelzen. Die Deckel der Hohlkörper mit etwas flüssiger Schokolade ankleben. Anschließend die ganzen Pralinen in die Schokolade tauchen und abkühlen lassen.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 17.12.2019, 16:00 Uhr