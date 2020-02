Ein Rezept von Bernd Siefert, Konditormeister im Café Siefert in Michelstadt.

Zutaten:

2 Eier

4 El Sahne

2 EL Zucker

1 Prise Salz

250-300 g Mehl

1 EL Butter, in Flöckchen

Puderzucker, zum Bestreuen

Fett, zum schwimmend Ausbacken

Zubereitung:

Eier, Sahne, Zucker und Salz in einer Schüssel verrühren. Mehl hinzu sieben. Butterflöckchen zufügen.

Den Teig auf einer Arbeitsfläche gut verkneten, bis er glatt ist. Den Teig danach für 30 Minuten bei Küchentemperatur ruhen lassen. Walnussgroße Teigstücke schneiden und diese mit Nudelholz papierdünn auswallen.

Formen

Die Teigkugel in die etwas mit Mehl bestreute linke Handfläche legen. Mit den Fingern der rechten Hand die Kugel so auseinander drücken, dass die Fläche relativ dünn wird.

Trocknen

Die ohne Löcher ausgezogenen Küchlein auf ein Tuch legen und trocknen lassen.

Ausbacken

Fasnachtsküchle in der Fritteuse (oder großen Pfanne) bei 170° C in Fett schwimmend goldgelb ausbacken. Dabei einmal wenden.

Die Fasnachtsküchli sind in ausgewelltem Zustand größer als die Fritteuse! Zum Zusammenstoßen in der Fritteuse und zum Wenden verwendet man am besten zwei Kochlöffel. Auf Küchenkrepp abtropfen und erkalten lassen.

Servieren

Fastnachtsküchli kalt mit Puderzucker bestreut servieren.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 20.02.2020, 16:00 Uhr