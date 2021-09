Ein Rezept für 4 Personen von Gregor Engels von „Fisch Franke“ in Frankfurt

Zutaten:

4 frische Forellen

Salz, Pfeffer

Räuchermehl (Buchenholzspäne gibt es im Angelgeschäft)

für den Kartoffelsalat:

600 g kleine Kartoffeln oder Drillingskartoffeln

Olivenöl

Salz und Pfeffer

100 g Mayonnaise

Petersilie

1 EL weißer Balsamicoessig

Zucker nach Geschmack

2 TL grober Senf, mittelscharf

1 kleine rote Zwiebel, in dünne Ringe geschnitten

60 g Blauschimmelkäse (z.B. Blue Stilton)

6 Scheiben Frühstücksspeck

Forellen vorbereiten:

Die frischen Forellen filetieren und entgräten. Mit Salz und Pfeffer würzen und mit der Hautseite nach oben auf einen Rost mit Backpapier legen. Zum Räuchern den Backofen, (Räucherofen, Grill oder Smoker) auf 180° C Ober- und Unterhitze vorheizen. Ebenso heizt man auf dem Herd eine kleine gusseiserne Pfanne auf, in der das Räuchermehl zum Glimmen gebracht wird. Die Pfanne stellt man unten in den Backofen und schiebt die Forellenfilets auf die mittlere Schiene. Die Fischfilets werden etwa 20 Minuten geräuchert, je nach Größe und Dicke.

Kleiner Tipp: Holzspäne von Obstbäumen eignen sich super um Fisch zu räuchern.

Zubereitung Kartoffelsalat:

Die Kartoffeln waschen und mit Schale halbieren bzw. dritteln. Die Kartoffelstücke in eine ausreichend große feuerfeste Schale legen.

Olivenöl, Salz und Pfeffer über die Kartoffeln geben und ca. 30 Minuten im vorgeheizten Backofen bei 180° C garen, bis die Kartoffeln noch leicht bissfest sind.

Mayonnaise, Petersilie, Balsamicoessig und Zucker (je nach Geschmack weitere Gewürze wie Chili, Pfeffer) verrühren. Den Frühstücksspeck krossbraten.

Die Kartoffeln kurz auskühlen lassen.

Die abgekühlten Kartoffeln in eine Schüssel geben, die Mayonnaise-Mischung darüber verteilen und durchmischen.

Bacon und Blauschimmelkäse zerkrümeln und unter die bereits vermengten Kartoffeln mischen. Mit den Zwiebelringen und Petersilie garnieren.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 10.09.2021 16:00 Uhr