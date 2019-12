Rezept von Catherine Jamin von der Konditorei & Confiserie Georg Jamin in Frankfurt.

Zutaten Bethmännchen für etwa 20 Stück:

200 g Marzipanrohmasse

2 Tropfen Rosenwasser

20 g Puderzucker

1 TL Honig

Weitere Zutaten:



Puderzucker zum Verarbeiten

halbierte und abgezogene Mandeln

1 Eiweiß zum Bestreichen

Zubereitung:

Alle Zutaten miteinander verkneten. Marzipan zu einer Stange rollen und mit Marzipanmesser in Portionen einteilen. Jede Portion zu einer Kugel rollen und auf ein Blech setzen. Jeweils drei Mandeln leicht befeuchten und an eine Kugel setzen und etwas festdrücken. Die Bethmännchen bei 180° C im Ofen in der obersten Schiene etwa acht Minuten backen. Dabei den Ofen auf Grillfunktion stellen. Am besten man bleibt am Backofen stehen, da die Bethmännchen schnell zu dunkel werden. Danach werden sie mit Eiweiß bestrichen, dadurch werden sie schön glänzend.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 10.12.2019, 16:00 Uhr Uhr