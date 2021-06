Ein Rezepte für zwei Portionen von Daniela Kircher, Ernährungsberaterin aus Fulda.

Zutaten:

250 g griechischer Joghurt

250 g gemischte Beeren

1-2 TL Honig oder Ahornsirup

Nach Belieben Kräuter oder Nüsse

Zubereitung:

Die Beeren waschen, verlesen und einzeln einfrieren. Den Joghurt über Nacht in einem Sieb und Baumwolltuch auf einer Schüssel im Kühlschrank abtropfen lassen. So wird der Joghurt besonders cremig.

Dann den Joghurt je nach eigenem Geschmack süßen. Die gefrorenen Beeren unterrühren oder vermixen. Wenn Joghurt und Beeren zusammengemixt wurden, kann er sofort verzehrt werden. Wenn die Beeren untergehoben werden, wird der Joghurt nochmals eingefroren. Am Besten in Förmchen füllen und einen Eisstiel in die Mitte stecken.

Nährwerte pro Portion: Energie 290 kcal., 5 g Eiweiß (8 E%), 22 g Fett (70 E%), 14 g Kohlenhydrate (20 E%), 6 g Ballaststoffe



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 15.06.2021, 16:00 Uhr