Ein Rezept (für eine Form von 28-30 cm) von Sabine Hörndler, „Das Tortenatelier“ in Bad Homburg vor der Höhe

Zutaten:

Für den Teig:

500 g Mehl

1 Würfel Hefe

250 g lauwarme Milch

100 g Butter

50 g Zucker

1 Ei

1 Prise Salz

sonstige Zutaten:

1 Ei mit etwas Milch verquirlen

6 weiße Eier, gewaschen

Für die Pistazienfüllung:

150 g Pistazien, fein gerieben

40 g Zucker

60 g Milch

1 Msp. (Messerspitze) Vanillezucker

1 Msp. gemahlener Ingwer

1Tl Kirschwasser

Für die Mandelfüllung:

150 g Mandeln, fein gerieben

40 g Zucker

60 g Milch

1 Msp. Vanillezucker

1 Msp. gemahlener Kardamom

Für die Haselnussfüllung:

150 g Haselnüsse, fein gerieben

40 g Zucker

60 g Milch

1 Msp. Vanillezucker

1 Msp. gemahlener Zimt

1 Tl Rum

Zubereitung:

Zubereitung des Teiges:

Das Mehl in eine Schüssel sieben. Eine Vertiefung in die Mitte drücken. Dort die Hefe und die Milch hineingeben und aus allem einen dickflüssigen Brei rühren. Mit einem feuchten Tuch abdecken und 15 Minuten gehen lassen. Die Butter zerlassen (nicht heiß werden lassen).

Die zerlassene Butter mit dem Zucker, Ei, Salz, dem Vorteil und dem gesamten Mehl zu einem festen Hefeteig kneten. In eine Schüssel legen mit einem feuchten Tuch abdecken und so lange an einem warmen Ort gehen lassen, bis sich die Größe des Teigs verdoppelt hat (ca. 40 Minuten).

Zubereitung der Füllungen:

Für jede Füllung die Zutaten in einer kleinen Schüssel gut miteinander verrühren. Den fertig gegangenen Hefeteig in drei gleichgroße Stücke teilen. Jedes zu einem Stück von 50x8 cm ausrollen. Je mit einer Füllung bestreichen. Auf einer Längsseite mit etwas Eiermilch bestreichen. Von der Längsseite her zusammenrollen. Die drei Rollen zu einem Zopf flechten und kranzförmig auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Dabei die Enden gut zusammendrücken. Mit der Eiermilch bepinseln. In regelmäßigen Abständen die Eier in den Kranz drücken.

20 Minuten gehen lassen. Bei 170°C (Umluft) oder 185°C (Ober/Unterhitze) backen. Die Eier nach dem Abkühlen mit Buntstiften oder Lebensmittelfarben bemalen.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 26.03.2020, 16:00 Uhr