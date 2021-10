Ein Rezept für vier Personen von Christa Gombel, "Maison Rambaud" in Ehringshausen.

Zutaten:

500 g Schweinefilet

Salz, Pfeffer

1 EL Butter

1 EL Olivenöl

0,2 l Weißwein

evtl. etwas Fleischbrühe

Füllung:

1 kleine Schalotte, fein gehackt

20 g Weißbrot ohne Rinde, in kleinen Würfeln geschnitten

60 g gekochte Maronen, fein gehackt

40 g feingewürfelter Apfel

1 Eigelb

40 g feingewürfelter Schinkenspeck

1 EL gehackte Petersilie

Salz, Pfeffer

1 Prise Muskatblüte

1 TL Senf

Sauce:

1 gehackte Schalotte

20 g Butter

1 Tasse Bratflüssigkeit

Etwas Mehlbutter

50 g Sahne

TL Senf

EL Johannisbeergelee

Salz, Pfeffer

Zubereitung:

Schweinefilet und Füllung:

Das Filet von Sehnen und Fett befreien. Das flache Ende und den Filetkopf abschneiden. In das Filetstück mit einem scharfen Messer ein Loch stechen. Dann dieses Loch mit einem Kochlöffelstiel weiten.

Den Schinkenspeck in einer beschichteten Pfanne leicht anbraten. Die Schalottenwürfel dazugeben und kurz andünsten. Alle Zutaten für die Füllung in einer Schüssel mischen und so lange verrühren, bis sich die Zutaten gut verbunden haben. Die Masse mit einem kleinen Löffel in die vorbereitete Öffnung füllen und gleichmäßig verteilen. Beide Enden des Filets mit einem Holzspießchen verschließen. Das Fleisch rundherum würzen.

Den Backofen auf 180° C vorheizen.

Butter und Öl in einer Pfanne erhitzen und das Fleisch von beiden Seiten anbraten. Den Wein zugießen und 60 Minuten im Backofen garen. Wenn erforderlich, noch etwas Fleischbrühe angießen.

Sauce:

Die gehackte Schalotte in Butter andünsten. Mit einer Tasse Bratflüssigkeit ablöschen und etwas einkochen. Dann die Flüssigkeit durch ein Sieb gießen. Den verbleibenden Bratensaft mit einem walnussgroßen Stück Mehlbutter binden (Dafür zu gleichen Teilen Mehl und zimmerwarme Butter miteinander verkneten) und zur gewünschten Konsistenz einkochen lassen. Mit Sahne verfeinern und mit einem Senf, Johannisbeergelee, Salz, Pfeffer würzen.



