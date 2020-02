Ein Rezept für 4 Personen von Christian Kolb vom Cateringservice "Artichoc" in Bad Vilbel.

Zutaten:

50-60 ml Bratöl

500 g Wokgemüsemischung (Karotten, Weißkohl, Zuckerschoten, Lauch, Sellerie)

100 g Champignons, geviertelt

100 Shiitake oder Kräuterseitlinge, grob geschnitten

400 g Rinderhüfte, in Streifen geschnitten

100 g Paprika rot, in Streifen geschnitten

600 ml Gelbe-Currysoße

60 g Sojasprossen

300 g Duftbruch Reis

1 l Wasser

5 Limonenblätter oder Kaffirlimettenblätter

200 ml Gemüsebouillon

400 ml Kokosnussmilch

10 g Zucker

3 Kaffirlimettenblätter

50 g Currypaste, gelb

3 g Salz

50 g Mangopüree

10 g Kartoffelmehl, in Wasser angerührt

Zubereitung:

Reis

Den Reis vor dem Kochen gründlich mit kaltem Wasser waschen. Wasser, Reis und Limonenblätter in einen Topf geben und nach Packungsanleitung garen.

Gelbe Curry-Sauce

Brühe und Kokosmilch zusammen aufkochen. Zucker und Kaffirlimettenblätter zugeben und umrühren. Unter Mixen gelbe Curry-Paste unterrühren. Salz und Mangopüree in die heiße Brühe geben und einmal aufkochen lassen.

Sollte die Soße zu flüssig sein, etwas mit Wasser angerührtes Kartoffelmehl zugeben und unter Rühren leicht köcheln lassen bis die Soße bindet.

Das Curry

1. Schritt: Öl in einem Wok erhitzen.

2. Schritt: Das in feine Streifen geschnittene Gemüse, die Rinderstreifen und die Pilze in den Wok geben und kräftig anbraten.

3. Schritt: Die gelbe Curry-Soße und die Sojasprossen zufügen und kurz aufkochen lassen.

4. Schritt: Reis rechts in eine Hauptgangschale füllen und das Curry links neben dem Reis hineingeben.

Mit Chilifäden garnieren.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 10.02.2020, 16:00 Uhr