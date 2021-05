Schicht für Schicht 100 % Gemüse, dazwischen immer wieder frische Kräuter und Käse. Ein Rezept von Daniel-Hagen Wolf vom Landgasthof Hagen in Grasellenbach.

Zutaten:

Pflanzenöl zum Frittieren

2 Zucchinis

2 Auberginen

250 g Kirschtomaten

3 große, bunte Tomaten

Salz, Pfeffer

100 g Mehl

4 Eier

1 Bund Basilikum

50 g Parmesan

100 g Scamorza (Italienischer Käse aus Kuhmilch)

Tomatensauce:

2 Schalotten, in Würfel geschnitten

1 Knoblauchzehe, in Würfel geschnitten

3-4 EL Olivenöl

50 g Oliven

500 g Tomaten aus der Dose

Zubereitung:

Den Backofen auf 180° C vorheizen.

Zwiebelwürfel und Knoblauch in Olivenöl anbraten. Die Dosentomaten zugeben, mit Salz und Pfeffer würzen. Dann schön langsam köcheln lassen.

Eine Pfanne etwa zwei Zentimeter hoch mit Pflanzenöl füllen und auf mittlerer Stufe erhitzen. Die Zucchinis und Auberginen in einen Zentimeter dicke Scheiben schneiden.

Das Mehl in ein Schüssel geben und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Eier in einem tiefen Teller verquirlen. Die Gemüsescheiben erst in Mehl wenden und anschließend durch das Ei ziehen. Kurz abtropfen lassen und in dem heißen Fett goldbraun frittieren. Anschließend auf einem Küchenpapier das Fett abtropfen lassen.

Eine Springform mit Trennfett einsprühen oder auspinseln.

Zuerst den Boden mit Auberginenscheiben belegen. Darüber etwas Tomatensauce geben, mit gehacktem Basilikum und Parmesan bestreuen.

Jetzt ein paar Scamorza Scheiben einlegen. Jetzt diese Reihenfolge mit den Zucchinischeiben wiederholen. Das Gemüse mit der Tomatensauce, Käse und Kräutern schichten, bis alle Zutaten aufgebraucht sind. Als letztes mit Tomatenscheiben belegen. Alles leicht andrücken, würzen und mit etwas Olivenöl beträufeln. Im Backofen etwa 30 Minuten backen. Danach auskühlen lassen und aus der Form lösen.

Dazu passt ein leckerer Rucola Salat sehr gut.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 03.05.2021, 16:00 Uhr