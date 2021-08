Rezepte von Barbara Skarupke, Gesundheitspädagogin aus Hüttenberg/Rechtenbach.

Die Rezepte:

Zutaten:

1 kleine Handvoll Blätter vom Spitzwegerich

Alkohol (mind. 30 %, z. B. Weizenkorn, Wodka)

Zubereitung:

Spitzwegerich klein schneiden und mit Alkohol auffüllen. 3 – 4 Wochen stehen lassen, dabei immer mal wieder schwenken. Danach abseihen und dunkel aufbewahren.

Verwendungszweck:

Lindert Juckreiz nach Insektenstichen, wegen des Alkoholgehalts bis zu 5 Jahren haltbar.

Zutaten:

Quark

Schmand

Sahne

evtl. Joghurt

1 rote Zwiebel, fein gehackt

Salz, Pfeffer

1 Prise Zucker

Wildkräuter z.B. Spitzwegerich, Brennnessel, Löwenzahn

Zubereitung:

Die Kräuter waschen und trocknen. Anschließend sehr fein schneiden und mit den übrigen Zutaten verrühren und abschmecken. Die Mengen an Quark, Schmand, Sahne und Joghurt kann jeder individuell nach persönlichem Geschmack zusammensetzen.

Zutaten:

200 ml Bio-Sonnenblumenöl

2 Esslöffel Schafgarbenblüten

Ca. 30 g Bienenwachspellets

½ Teelöffel Propolistinktur

Zubereitung:

Sonnenblumenöl und Schafgarbe zusammen erwärmen und abgedeckt über Nacht stehen lassen. Am nächsten Tag die Mischung wieder erwärmen, die Blüten absieben und die Bienenwachspellets in die Flüssigkeit rühren, bis sich das Wachs aufgelöst hat.

Zum Konservieren ½ Teelöffel Propolistinktur hinzufügen und das Schafgarben-Balsam in kleine Gefäße füllen.

Verwendungszweck:

Hilft bei rauen Lippen und rissiger Haut. Wegen der konservierenden Eigenschaft des Bienenprodukts Propolis ca. 1-1,5 Jahre haltbar.

Zutaten (für 4 Personen):

8 mittelgroße Tomaten

1 kleine Zwiebel

Olivenöl

Balsamico-Essig

Salz, Pfeffer

1 Prise Zucker

8 große Blätter Pfefferminze mindestens

Zubereitung:

Tomaten und Zwiebeln klein schneiden. Die Minze hauchdünn schneiden und mit Essig, Öl und den Gewürzen verrühren. Das Dressing unter den Salat mengen. Eventuell noch mit gerösteten Pinienkernen bestreuen.



