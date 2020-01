Rezept von Heidi Jung, Gemüsegärtnerin aus Frankfurt.

Zutaten für vier Personen:

500 g Grünkohl

1 Granatapfel

1 Avocado

100 g Mandelsplitter

Zitronensaft

Senf

Weißweinessig

Salz, Pfeffer

etwas fein geschnittenen Knoblauch

Zubereitung:

Aus Olivenöl, Zitronensaft, Senf, Weißweinessig, Salz, Pfeffer und etwas fein geschnittenem Knoblauch ein Dressing anrühren.

Den Grünkohl roh oder kurz blanchiert in ganz feine Streifen schneiden.

Die Kerne aus dem Granatapfel holen. Die Avocado in kleine Würfel schneiden.

Die Mandelsplitter in der Pfanne ohne Fett anrösten.

Alles in eine große Schüssel geben, gut durchmischen und anrichten.

Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 08.01.2020, 16:00 Uhr