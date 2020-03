Rezepte von Siggi Reitz, Landgasthof "Zum Löwen" Hasselbach

Zutaten:

Für das Schnitzel:

4 Hähnchenschnitzel a 160 g

2 Eier

200 g Paniermehl

50 g Mehl

200 g Rapsöl oder Butterschmalz

Salz, Pfeffer, Paprika

4 Zitronenscheiben

Für die Champignons:

500 g frische, braune Champignons

100 g feine Zwiebelwürfel

1 EL geklärte Butter oder Rapsöl

1 Bund Petersilie

Salz, Pfeffer

Für die Bratkartoffeln:

800 g gekochte Kartoffeln

150 g Zwiebelwürfel

2 EL Raps- oder Albaöl

50 g Butter

Salz

Zubereitung:

Zubereitung Schnitzel:

Die Eier in einem tiefen Teller verquirlen. Die Schnitzel auf die gewünschte Stärke plattieren. Das Paniermehl und das Mehl mit Salz, Pfeffer und Paprika mischen. Die Schnitzel durch die verschlagenen Eier ziehen und im gewürzten Paniermehl wenden. Das Paniermehl leicht andrücken. In der Pfanne mit reichlich Fett von beiden Seiten etwa 6-8 Minuten goldbraun braten, je nach Dicke der Schnitzel.

Das Fett auf ungefähr 160° C - 170° C erhitzen.

Zubereitung Champignons:

Die Champignons säubern, putzen und in Viertel oder Scheiben schneiden. Gewaschene und getrocknete Petersilie streufähig hacken. Eine geeignete Pfanne erhitzen und Fett hineingeben. Die Zwiebeln kurz anbraten. Die Pilze zugeben und ebenfalls bis zur gewünschten Bräune braten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Vor dem Anrichten die gehackte Petersilie untermischen.

Zubereitung Bratkartoffeln:

Die geschälten Kartoffeln in gleichmäßig dicke Scheiben schneiden. Eine geeignete Pfanne erhitzen. Die Zwiebeln darin bräunen und aus der Pfanne nehmen. Die Pfanne mit einem Küchenkrepp ausreiben und nochmals erhitzen. Erst die Butter, dann die Kartoffeln hineingeben. Die Kartoffeln knusprig braten. Kurz bevor sie fertig sind, die Zwiebeln unter die Bratkartoffeln schwenken.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 20.03.2020, 16:00 Uhr