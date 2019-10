Dieses Rezept kommt von Bernd Siefert, Konditormeister im Café Siefert in Michelstadt.

Zutaten Schoko-Biskuit:

7 Eier

2 Eiweiß

200 g Zucker

4 EL warmes Wasser

150 g Weizenmehl

60 g Kakaopulver

90 g Stärke

1 gehäuften TL Backpulver

Zutaten Mango-Buttercreme-Füllung:

500 ml Mangovollfrucht

1 Päckchen Vanille-Puddingpulver

2 gestrichene TL Kurkuma

2 leicht gehäufte TL gemahlenen Ceylon-Zimt

2 Eigelbe

50 ml kaltes Wasser

250 g weiche Butter

125 g Puderzucker

ggf. einige Tropfen rote Lebensmittelfarbe

125 ml Orangensaft

3 EL Orangenlikör

Zutaten Kürbisfratze:

250 g oranger oder roter Dekor Fondant

65 g Zartbitterkuvertüre

75 ml Sahne

Zubereitung Schoko-Biskuit:

Backofen auf 170 °C (Umluft 150 °C) vorheizen. Backpapier auf den glatten Boden der Springform legen, Springformrand aufsetzen und schließen. Überstehendes Backpapier ringsherum abschneiden.

Für den Schoko-Biskuit die Eier trennen. Alle neun Eiweiß in einer großen Rührschüssel mit einem Handrührgerät steif schlagen und beiseite stellen.

Eigelb, Zucker und Wasser in einer großen Rührschüssel mit dem Handrührgerät drei bis fünf Minuten weißcremig schlagen. Mehl, Kakao, Stärke und Backpulver mischen. Eischnee und die Mehlmischung auf die Eigelbmasse schichten und mit einem Teigschaber unterheben.

Die Biskuitmasse in die vorbereitete Springform füllen und glattstreichen. Auf mittlerer Schiene 40–45 Minuten backen. Danach aus dem Ofen nehmen und auf einem Kuchengitter etwa eine Stunde abkühlen lassen. Mit einem Messer vorsichtig am Rand des Biskuits entlangfahren und den Springformrand vorsichtig lösen und abnehmen. Das Backpapier vorsichtig vom Boden abziehen. Den Biskuit auf eine Tortenplatte legen. Vor dem Füllen mindestens acht Stunden ruhen lassen.

Zubereitung Mango-Buttercreme-Füllung:

Die Mangovollfrucht in einem Topf aufkochen. In einer Schüssel Puddingpulver, Kurkuma, Zimt und Eigelb mit etwas Wasser glattrühren. Dann in die kochende Flüssigkeit einrühren. Unter Rühren aufkochen und 30–60 Sekunden köcheln lassen, bis ein dicker Pudding entstanden ist. Den Topf von der Herdplatte nehmen. Den Pudding in eine Schüssel füllen. Mit Frischhaltefolie abgedeckt (damit sich keine Haut bildet) auf Zimmertemperatur abkühlen lassen.

In einer Rührschüssel die weiche Butter und Puderzucker mit einem Handrührgerät cremig rühren. Den Pudding esslöffelweise nach und nach einrühren. Nach Belieben einige Tropfen rote Lebensmittelfarbe zufügen, bis die Creme eine orange Farbe hat. Die Buttercreme etwa 15 Minuten in den Kühlschrank stellen, bis sie etwas fester geworden ist. Dann in einen Spritzbeutel mit Lochtülle füllen. Inzwischen Biskuit horizontal dreimal durchschneiden. Einen Biskuit-Boden, der der beim Backen oben war, mit der Schnittfläche nach unten auf eine Tortenplatte legen. Falls nötig, die Oberfläche begradigen.

Orangensaft und -likör mischen. Ein Drittel davon auf den vorbereiteten Biskuitboden träufeln. Danach ein Drittel der Buttercreme spiralförmig so aufspritzen, dass die Creme etwas über den Rand hinaus ragt. Weitere zwei Biskuit-Böden, die aus der Mitte, nacheinander auflegen. Dabei jeweils wie beim ersten mit Orangensaft-Mischung beträufeln und mit Buttercreme befüllen.

Als Abschluss den Biskuitboden, der der beim Backen unten war, mit der Schnittfläche nach unten auflegen und leicht andrücken. Am Rand überstehende Creme glattstreichen, sodass die einzelnen Kuchenschichten sichtbar bleiben.

Für die dunkle Ganache-Glasur die Kuvertüre grob hacken. Sahne in einem kleinen Topf einmal kurz aufkochen und von der Herdplatte ziehen. Die gehackte Kuvertüre zugeben und unter Rühren mit einem Teigschaber darin schmelzen. Ganache ca. zehn Minuten bei Zimmertemperatur abkühlen, aber nicht fest werden lassen. Dreiviertel davon auf die Kuchenoberfläche geben. Mit einem Messer verstreichen, sodass etwas Glasur an den Seiten heruntertropft. Mit Halloweendekoren dekorieren. Die Torte mindestens drei Stunden kaltstellen und bestenfalls 30 Minuten vor dem Servieren aus dem Kühlschrank nehmen.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 31.10.2019, 16:00 Uhr