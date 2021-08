Rezept von Duygu Adam vom Suppenglück Frankfurt

Zutaten:

400 g Kichererbsen, vorgekocht

150 ml kaltes Wasser

3 EL Tahini (Sesampaste)

¾ TL Salz

½ TL Pfeffer

½ TL Kreuzkümmel

1-2 Knoblauchzehen

1 Zitrone, den Saft davon

Etwas Olivenöl

Zum Servieren:

Ein paar Kichererbsen

Frische Petersilie

Edelsüßes Paprikapulver

Sesam

Zubereitung Kichererbsen:

Die Kichererbsen über Nacht in Wasser einweichen. Am nächsten Tag das Wasser abgießen. Die Kichererbsen mit frischem Wasser in einem großen Topf eine Stunde kochen lassen. Anschließend auf ein Sieb geben und mit klarem Wasser abspülen und abkühlen lassen.

Zubereitung Hummus:

Die vorgekochten Kichererbsen bereitstellen. Entweder vorgekochte Kichererbsen aus der Dose verwenden oder selbst kochen.

Zitronensaft, Knoblauch und Salz in ein ausreichend großes, hohes Gefäß geben und mixen. Als nächstes Tahini zufügen und untermixen, danach das Wasser langsam einlaufen lassen.

Die vorgekochten Kichererbsen Löffel für Löffel in das Gefäß geben und zerkleinern.

Anschließend die restlichen Gewürze, Pfeffer und Kreuzkümmel einstreuen.

Alle Zutaten mit dem Mixer 5-10 Minuten zu einer cremigen Paste verarbeiten.

Abschmecken und gegebenenfalls Zitrone und Salz nachwürzen.

Zum Servieren den Hummus mit etwas Olivenöl beträufeln und mit ganzen Kichererbsen, Petersilie, Sesam und Paprikapulver dekorieren.

Tipps:

Hummus schmeckt als Dip sehr gut zu Fladenbrot, Gemüsesticks oder verschiedenen Crackern. Eine bunte Bowl oder ein Sandwich erhalten durch leckeren Hummus ein besonderes Aroma. Weitere Hummus-Varianten sind: Rote-Bete Hummus und Avocado-Hummus. Hierfür werden zwei vorgekochte Rote Bete oder zwei Avocados dem Basisrezept zugefügt und mit gemixt. Lecker und ein farblicher Hingucker, schließlich isst das Auge mit. In einem luftdichten Behälter lässt sich Hummus im Kühlschrank bis zu eine Woche aufbewahren.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 06.08.2021 16:00 Uhr