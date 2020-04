Ein Rezept für vier Personen von Reiner Neidhart, Restaurant Neidharts Küche, Karben

Zutaten:

Für den gebackenen Spargel:

12 Stangen weißer Spargel

4 Eier, verquirlt

200 g Mehl

250 g Panko-Mehl

Salz, Pfeffer

Curry

1 l Rapsöl

Panko-Mehl ist ein aus der japanischen Küche stammendes Paniermehl aus Brotkrumen.

Für die Zander-Garnelenfrikadelle:

160 g Zanderfilet

4 Garnelen

1 Schalotte

3 Eigelbe

Salz, Pfeffer

½ Limone, den Abrieb davon

1 EL Mehl

0,1 l Rapsöl

Zubereitung:

Jeweils in einen tiefen Teller die Eier, das Mehl und das Panko-Mehl geben. Den Spargel schälen und würzen. Den Spargel erst in Mehl wenden, danach durch die aufgeschlagenen Eier ziehen und anschließend mit dem Panko-Mehl panieren. In der Pfanne in heißem Rapsöl ausbacken.

Den Zander und die Garnele in kleine Würfel schneiden. Zander- und Garnelenwürfel mit dem Eigelb mischen. Mit Salz, Pfeffer und Limonenabrieb abschmecken. Kleine Frikadellen formen und von beiden Seiten in Rapsöl anbraten. Im Ofen bei 190° Grad noch weitere drei Minuten garen.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 17.04.2020, 16:00 Uhr