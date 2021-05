Wohlfühl-Rezept für einen gesunden Darm für zwei Personen von Daniela Kircher, Ernährungsberaterin aus Fulda.

Zutaten:

40 g Haferflocken

40 g Mandeln oder andere Nüsse

200 g Naturjoghurt

Honig oder Marmelade zum Süßen nach Bedarf

1 Msp. Vanille

2 TL Inulin (kann auch weggelassen werden)

300 g Beeren gemischt oder anderes Obst

Dunkle Schokolade, nach persönlichem Geschmack

Zubereitung:

Die Mandeln in einer Pfanne rösten. Danach mit den Haferflocken vermengen und die Hälfte davon in ein Glas geben. Die Vanille und das Inulin mit dem Joghurt verrühren, wer möchte kann Honig oder Marmelade zum Süßen dazugeben. Einen Teil des Joghurts auf die Haferflocken geben. Die Beeren waschen, klein schneiden und einen Teil auf den Joghurt geben. Alles nochmals in der Reihenfolge schichten, bis das Glas voll ist. Zum Schluss etwas dunkle Schokolade darüber raspeln und mit einer Beere dekorieren.

Nährwerte pro Portion:

330 kcal., 13 g Eiweiß (17 E%), 17 g Fett ( 49 E%), 28 g Kohlenhydrate (34 e%) 10 g Ballststoffe

Reich an Kalium, Magnesium, Calcium, Vitamin C



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 11.05.2021, 16:00X Uhr