Rezepte für 4 Personen von Andrea L’Abbate von "L’Abbate Käsefabrik" in Offenbach.

Die Rezepte:

Arbeitsaufwand: ca. 15 Minuten

Backzeit: ca. 5 Minuten bei 210° C

Zutaten:

1 Scamorza natur

1 Scamorza geräuchert

200 g Tiroler Speck in Scheiben

300 g Oberräder Feldsalat

5 EL Olivenöl

2 EL Aceto Balsamico

Salz und Pfeffer

2 Boskoop-Äpfel

Zubereitung:

Den Feldsalat waschen und trocknen. Danach mit Olivenöl, Essig und Salz abschmecken und auf Tellern anrichten.

Die Äpfel waschen, schälen, mit einem Ausstecher entkernen und in dünne Scheiben schneiden. Die Apfelscheiben in einer beschichteten Pfanne mit einem Esslöffel Öl braten.

Den Käse in jeweils in sechs Scheiben schneiden. Die Käsescheiben mit dem Tiroler Speck umwickeln und auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech auslegen.

Den Backofen auf Grillfunktion stellen und den umwickelten Käse 4-5 Minuten backen. Die Apfelringe und den Käse auf dem Salat dekorieren.

Tipp: Parmesan hobeln und/oder zerkleinerte Walnüsse über den Salat streuen.

Arbeitsaufwand: ca. 15 Minuten

Zutaten:

16 Scheiben Toastbrot

500 g Mozzarella

2 Eier

100 g Mehl

200 g Paniermehl

Salz

Sonnenblumenöl zum Ausbacken

Zubereitung:

Den Mozzarella in Scheiben schneiden. Ein, zwei oder drei Mozzarellascheiben zwischen zwei Toastbrotscheiben legen. In einer Schüssel die Eier mit etwas Salz verrühren. Die Käse-Sandwiches zuerst in Mehl, danach in Ei und zum Schluss in Paniermehl wenden. Anschließend zehn Minuten stehen lassen, damit die Panade leicht antrocknet. Das Öl erhitzen und die Sandwiches in der Pfanne ausbacken, dabei die Sandwiches mehrmals wenden.

Tipp: Zum Mozzarella ein Sardellenfilet geben.

Arbeitsaufwand: ca. 15 Minuten

Zutaten:

500 g Ricotta

200 g Erdbeeren

100 g Puderzucker

1 Spritzer Zitronensaft

Zubereitung:

Ricotta mit 80 g Puderzucker pürieren. Die Früchte mit 20 g Puderzucker und dem Zitronensaft pürieren. Die Früchte unter die Ricotta Masse heben und in kleinen Schälchen servieren.

Tipp: Mit gehackten Pistazien und einem Blatt Zitronenmelisse garnieren.

Arbeitsaufwand: ca. 30 Minuten

Zutaten:

500 g grüner Spargel

4 EL Olivenöl

Salz, Pfeffer

4 Burrata á 125 g

1 Glas Pesto

Zubereitung:

Den Spargel waschen, das unteren Drittel abschneiden und längs halbieren. In einer Pfanne das Olivenöl erhitzen und bei mittlerer Temperatur anbraten. Burrata abtropfen lassen und mit dem Pesto beträufeln. Spargel und Burrata zusammen auf einem Teller anrichten.

Tipp: Gebratene Kirschtomaten schmecken sehr gut dazu.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 02.03.2021, 16:00 Uhr