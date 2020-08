Ein Rezept für vier Personen von Siggi Reitz vom Landgasthof "Zum Löwen" in Weilrod-Hasselbach.

Zutaten:

40 g Pinienkerne

ca. 750 g schieres Kalbsfilet

1 EL Öl

1 kleine rote Zwiebel

250 g Wildkräutersalat

4 EL Apfelessig

3 EL Walnussöl

Salz, Zucker

weißer Pfeffer

2 EL Aprikosenkonfitüre

3 Weinbergpfirsiche

Zubereitung:

Die Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett rösten. Den Backofen auf 80° C vorheizen. Das Fleisch waschen, trocken tupfen und die Silberhaut entfernen. Danach in acht gleichgroße Medaillons schneiden.

Einen Esslöffel Öl in einer Pfanne erhitzen und die Medaillons darin zwei bis drei Minuten, je nach Größe, von jeder Seite braten. Anschließend abgedeckt im Backofen ruhen lassen.

Den Kräutersalat verlesen, vorsichtig waschen und abtropfen lassen.

Die Zwiebel schälen und fein würfeln.

Essig, Salz und Pfeffer verrühren und noch drei Esslöffel Walnussöl einrühren. Die Zwiebelwürfel zufügen und mit Zucker abschmecken.

Die Filetstücke aus dem Ofen nehmen und mit Pfeffer und Salz würzen.

Die Konfitüre erwärmen, glattrühren und auf die warmen Medaillons streichen.

Die gewaschenen Pfirsiche in dünne Spalten schneiden und in einer Pfanne mit Butter und dem Rest der Konfitüre glasieren.

Kräutersalat auf Teller verteilen und die Vinaigrette darüber träufeln. Die Medaillons dazu anrichten und mit Pinienkernen und Pfirsichspalten garnieren. Frisch geröstetes Weißbrot mit Olivenöl und Salz passt ganz hervorragend dazu.



