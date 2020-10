Ein Rezept für 4 Portionen von Daniela Kircher, Ernährungsberaterin aus Fulda.

Zutaten:

300 g Joghurt 3,5 % Fettgehalt

125 g Ziegenfrischkäse

Salz

Pfeffer

3 EL Limettensaft

2 EL Olivenöl

20 g frischer Ingwer

1-2 EL flüssigen Honig

2 EL Sesam

350 g Möhren

Zubereitung:

Joghurt, Ziegenfrischkäse, Salz, Pfeffer und einen Esslöffel Limettensaft verrühren. In vier Gläser geben und kaltstellen. Frischen Ingwer schälen und fein reiben. In einer Schüssel mit flüssigem Honig, Olivenöl, zwei Esslöffel Limettensaft, Salz und Pfeffer verrühren. Sesam in einer Pfanne ohne Fett rösten und heiß in die Vinaigrette rühren. Die Möhren schälen und in feine Streifen hobeln. Mit der Vinaigrette mischen und zehn Minuten ziehen lassen. In die Gläser füllen und sofort servieren.

Nährwerte pro Portion:

Energie 255 kcal., 8 g Eiweiß (12 E%), 19 g Fett (67 E%), 12 g Kohlenhydrate (20 E%), 4 g Ballaststoffe



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 14.10.2020, 16:00Uhr