Ein Rezept für 4 Personen / ca. 2 Liter von Astrid Schmidt, "GUDRUN – Suppen in Schöneck", Eschborn und Frankfurt.

Zutaten:

500 g Kartoffeln, überwiegend festkochende

150 g Pastinaken

150 g Karotten

100 g Sellerie

100 g Porree

250 g mageres, geräuchertes Kassler

1 Liter Wasser

1 großes Lorbeerblatt

½ TL mittelscharfen Senf

½ Bund Petersilie

etwas Rapsöl oder Sonnenblumenöl zum Dünsten

Vorbereitungen:

Kartoffeln, Sellerie und Pastinaken schälen. Karotten waschen. Das Gemüse in kleine, möglichst gleichgroße Würfel schneiden (zum Beispiel 1cm x 1cm) Den Porree gut waschen, in den grünen Blättern versteckt sich gerne Sand. Den Porree halbieren und dann in dünne, feine Streifen schneiden. Gerne ein wenig auch von dem Grün verwenden. Das Kassler ebenfalls in kleine Würfel schneiden. Die Petersilie fein hacken.

Zubereitung:

Das geschnittene Gemüse in Öl dünsten und mit dem Wasser ablöschen. Als nächstes Kassler, Senf und Lorbeerblatt dazugeben. Die Suppe aufkochen lassen und danach auf mittlere Hitze 20 Minuten köcheln. Zum Schluss die Petersilie einstreuen

Topping:

Speck-Brot-Brösel Schmand

Tipps:

Der Senf macht den Unterschied. Wer es gerne scharf mag, verwendet einfach 1 Teelöffel scharfen Senf. Wer gerne Honig mag, verwendet Honig-Senf. Lassen Sie sich das magere, geräucherte Kassler beim Metzger schon in einen Zentimeter dünne Scheiben schneiden. Das erleichtert es das Würfeln. Vorratshaltung: Sie können die Suppe auch sehr gut einkochen und/oder einfrieren.

Toppings für Suppen und Eintöpfe

Dattel-Haselnuss-Topping:

Entkernte Soft-Datteln kleinhacken und mit gemahlenen Haselnüssen mischen.

Tipp: Schneiden Sie die Datteln erst grob, mischen sie dann mit etwas Haselnuss und haken Sie sie dann klein. Dies ist nicht ganz so klebrig beim Verarbeiten. Mischungsverhältnis: 1/3 Dattel und 2/3 Haselnüsse

Kräutercreme-Topping:

Fenchelkraut, Petersilie, Dill, Koriander, Selleriekraut, Basilikum, Kresse, Salbei. Diese Kräuter sind besonders gut als Kräutercreme geeignet. Neutrales Öl, etwas Wasser, ein Spritzer Zitrone, etwas Salz, beliebige Kräuter in den Mixer und zu einer homogenen Creme mixen. So halten sich die Kräuter lange und können vielseitig verwendet werden.

Speck-Brot-Brösel

Altes Brot oder Brötchen nicht wegwerfen. Es muss gut trocken sein. Dann im Mixer oder mit einer Reibe zerkleinern. Die Speckwürfel mit etwas Öl in der Pfanne auslassen. Am besten mit etwas Geduld auf mittlere Flamme. Der Speck soll knusprig, aber nicht dunkelbraun sein. Die Brotbrösel dazugeben und unter ständigem Wenden anrösten.

Mischungsverhältnis: 1 Teil Speck und 1 Teil Brot





Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 05.11.2021 16:00 Uhr