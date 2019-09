Dieses Rezept kommt von Thorben Laas , Restaurant "Berghütte Hoherodskopfklause" in Schotten.

(Für 4 Personen)

Zutaten:

500 g Kartoffeln

500 g altbackene Brötchen oder Weißbrot

2 Zwiebeln

1 Knoblauchzehen

50 g Butter

250 g Bergkäse würzig

250 ml Milch

4 Eier

1 Sträußchen Petersilie

1,5 l Brühe

600 g Sauerkraut

1 Lorbeerblatt

3 Wacholderbeeren

100 ml Weißwein

Salz, Pfeffer, Muskat

etwas Paniermehl

Rapsöl

Zubereitung:

Die Kartoffeln weichkochen, abschütten und beiseite stellen. Gerne auch schon einen Tag vorher kochen. Die Brötchen in Stücke schneiden und in eine große Schüssel geben. Eine Zwiebel und den Knoblauch schälen, fein würfeln und mit der Butter glasig anschwitzen. Danach und zu den Brötchen in die Schüssel geben.

Die Kartoffeln zerdrücken und den Bergkäse zerbröseln oder kleinschneiden. Beides unter die Brötchen mischen. Die Milch und Eier zugeben, mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen und alles gut durchmengen.

Die Petersilie hacken, in die Kartoffelmasse streuen und unterheben. Gegebenenfalls nochmal abschmecken. Am besten alles 20 Minuten ziehen lassen.

Währenddessen die andere Zwiebel schälen, in feine Streifen schneiden und in einem Topf mit etwas Öl glasig anschwitzen. Die Wacholderbeeren und das Lorbeerblatt zugeben und mit Weißwein ablöschen. Die Flüssigkeit etwas reduzieren lassen und anschließend das Sauerkraut in den Topf geben. Das Kraut gut durchschwitzen. Leicht mit Brühe bedecken und weichköcheln.

In einem großen Topf die übrige Brühe erhitzen. Die Knödelmasse noch einmal durchmischen. Falls die Masse zu flüssig ist, etwas Paniermehl einarbeiten.

Knödel formen und diese flach drücken (ca 3 cm). Die Knödel in einer Pfanne mit etwas Rapsöl von beiden Seiten goldbraun anbraten. Danach direkt in die heiße Brühe geben und noch weitere zehn Minuten garziehen lassen.

Das Sauerkraut auf Tellern anrichten und die Kaspressknödel darauf verteilen.

