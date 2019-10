Siggi Reitz vom Landgasthof "Zum Löwen" in Hasselbach verrät uns sein Rezept für eine klassisch herbstliche Quiche Lorraine.

Zutaten für 4 Personen:

4 große Zwiebeln

300 g Schinkenspeck

250 g griechischer Joghurt

250 g Crème fraîche

3 Eier

120 g Butter

250 g Mehl

Muskatnuss

Salz und Pfeffer

Zubereitung Boden:

Die Butter mit einem Ei und dem Mehl, etwas Salz und Pfeffer glattkneten. Falls der Teig zu fest ist, noch 2 bis 3 Esslöffel Wasser zugeben. Ideal ist es, wenn der Teig in einer Frischhaltefolie eine Stunde im Kühlschrank ruhen kann. Den Teig auf einer mit Mehl bestreuten Fläche ausrollen und in die gefettete Quicheform legen. Den überhängenden Teig mit dem Messerrücken abschneiden. Den Boden mit einer Gabel einstechen und mit Backpapier auslegen. Zum Beschweren können getrocknete Erbsen oder Linsen darauf geschüttet werden. Den Teig bei 180° C Umluft für 10 Minuten backen. Diesen Vorgang nennt man „Blind backen“ und bewirkt, dass der Boden nicht durchweicht.

Zubereitung Füllung:

Die Zwiebeln schälen, vierteln und in feine Streifen schneiden. Den Speck in Streifen oder Würfel schneiden. Zuerst den Speck in einer Pfanne anbraten und anschließend die Zwiebelstreifen zugeben. Speck und Zwiebel möglichst ohne Fett aus der Pfanne nehmen und abkühlen lassen. In der Zwischenzeit Joghurt, Crème fraîche und zwei Eier verrühren. Mit Pfeffer, Salz und einer Prise Muskat würzen. Die abgekühlte Zwiebel-Speckmischung in die Creme rühren und auf dem vorgebackenen Boden verteilen. Nochmals bei 180° C Umluft für 45 Minuten backen.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 07.10.2019 16.00 Uhr