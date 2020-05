Ein Rezept von Reiner Neidhart, Restaurant Neidharts Küche in Karben.

Zutaten:

1 Kohlrabi

2 EL Mehl

2 Eier

150 g gehackte Haselnüsse

Salz, Pfeffer

4 cl Rapsöl

Zubereitung:

Die Kohlrabi in Scheiben schneiden und würzen. Mit einer Seite ins Mehl drücken. Danach die mehlige Seite in das aufgeschlagene Ei tauchen und anschließend fest in die gehackten Nüsse drücken.

Die Kohlrabischnitzel in heißem Rapsöl auf der panierten Seite anbraten und im Ofen bei 180° C ca. 6-8 Minuten fertig garen.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 15.05.2020, 16:00 Uhr