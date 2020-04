Ein Rezept für 15 Gläser Marmelade von Annette Klingelhöfer, Konditormeisterin, Konditorei "Café Klingelhöfer" in Marburg.

Zutaten:

3000 g Himbeeren

1500 g Zucker

30 g Pektin

1 Bio-Zitrone

1 Vanilleschote

450 g weiße Schokolade

15 Marmeladengläser

Zubereitung:

Die weiße Schokolade fein hacken und auf dem Wasserbad schmelzen. Die Zitrone waschen, die Schale abreiben und den Saft auspressen. Die Vanilleschote der Länge nach vorsichtig aufschneiden und das Mark mit der Rückseite eines Küchenmessers herauskratzen. Die Himbeeren mit Zitronensaft, Zucker und dem Vanillemark in einen großen Topf füllen, mit dem Pürierstab mixen und einmal aufkochen. Das Pektin zugeben und die Marmelade unter ständigem Rühren drei Minuten sprudelnd kochen lassen. Danach vom Herd nehmen, die weiße Schokolade unterrühren und in die Marmeladengläser füllen. Die Gläser noch heiß verschließen, abkühlen lassen und am nächsten Tag zum Frühstück genießen.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 07.04.2020, 16:00 Uhr