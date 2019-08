Ein Rezept von Reiner Neidhart von "Neidharts Küche" aus Karben.

Zutaten Labskaus:

1 Kg Lammfleisch aus der Keule

1 TL Tomatenmark

100 g Butter

2 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

80 g Salzhering

ca.0,3 l Brühe

weißer Pfeffer

Zubereitung Labskaus:

Die Zwiebeln in Würfel schneiden und andünsten. Das Lammfleisch ebenfalls in Würfel schneiden und mit den Zwiebeln in der Butter anbraten und das Tomatenmark dazu rühren. Das Fleisch, den geschälten Knoblauch und den gewürfelten Hering in einem geschlossenen Topf im Backofen, mit der Brühe bei 150° Grad, 3 bis 4 Stunden schmoren lassen. Den Hering kann man auch durch die grobe Scheibe des Fleischwolfs drehen. Das Fleisch sollte nicht austrocknen. Mit dem Pfeffer gut würzen.

Dazu kann man süss-saures Johannisbeer-Schalottengemüse servieren.

Zutaten Johannisbeer-Schalottengemüse:

4 Schalotten

2 cl Rapsöl

1 Knoblauchzehe

2 cl Balsamico-Essig

200 g Wiesenchampignons

2 El Johannisbeeren

2 Stiele Thymian, Salz, Pfeffer

Zubereitung Johannisbeer-Schalottengemüse:

Die Schalotten, den Lauch und die Knoblauchzehe schälen und in feine Streifen schneiden im Rapsöl glasig dünsten und mit dem Essig ablöschen.

Die in feine Scheiben geschnittenen Wiesenchampignons und die Johannisbeeren unterziehen. Mit Salz, Pfeffer und dem gezupften Thymian abschmecken. Das Gemüse zum Labskaus geben.

Weitere Informationen Download Labskaus à la Neidhart mit süß-saurem Johannisbee-Schalottengemüse [PDF - 783kb] Ende der weiteren Informationen



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 09.08.2019, 16:00 Uhr