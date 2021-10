Ein Rezepte für vier Personen von Daniel Hagen Wolf, "Landgasthof" in Ellenbach.

Zutaten:

für den Nudelteig:

300 g Mehl

300 g doppelgriffiges Mehl

6 Eier

40 g Butter

30 g Wasser

Kräuter nach Geschmack

für das Grillgemüse:

1 Zucchini

1 rote Zwiebel

50 g schwarze Oliven

2 Tomaten

1 Aubergine

Sonstige Zutaten:

50 ml Olivenöl

2 Zweige Rosmarin

2 Zweige Thymian

4 Scheiben Mozzarella

1 Schalotte

1 Knoblauchzehe

100 g Baby Spinat

Butter (zum Braten)

4 Kirschtomaten (Deko)

Muskatnuss

Salz und Pfeffer

Zucker

Zubereitung:

Für den Nudelteig Eier mit Wasser mixen und in die Schüssel zum Mehl geben. 40 g Butter mit Salz und Kräutern erwärmen. Die Mischung dann in die Mehlschüssel sieben. Einen geschmeidigen Teig kneten und diesen eine Stunde ruhen lassen.

Den Backofen auf 200°C vorheizen. Das Grillgemüse klein und die Zwiebeln in dünne Scheiben schneiden. Alles vermengen, mit Olivenöl, Salz, Pfeffer und Zucker würzen. Thymian und Rosmarin darüber zupfen. Ein Backblech mit Backpapier auskleiden und in einem Ring, der normal zum Ausstechen benutzt wird, das Gemüse einzeln anrichten. Das Ganze für 10 Minuten in den Backofen schieben. Nach 5 Minuten eine Scheibe Mozzarella auf vier der Gemüseportionen legen. Den Nudelteig ausrollen und mit einem runden Ausstecher Lasagneplatten ausstechen. Diese anschließend in reichlich Salzwasser bissfest garen, abschrecken und beiseitestellen. Den Baby Spinat waschen und parat stellen. Die Schalotten und den Knoblauch klein schneiden. Eine Pfanne mit etwas Butter erhitzen, Schalotten und Knoblauch darin glasig anbraten. Den Baby Spinat dazugeben, mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen. Als nächstes die Lasagne zusammensetzen. Dafür zuerst ein rundes Nudelblatt auf einen Teller legen. Darauf eine Portion Gemüse aus dem Ofen anrichten, darauf etwas Spinat setzen. Diese Reihenfolge mehrmals wiederholen. Gemüse, Nudel, Spinat, Nudel, Gemüse, Spinat. Auf jede Portion obenauf eine Kirschtomate setzen und servieren.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 25.10.2021, 16:00 Uhr