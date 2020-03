Ein Rezept für vier Personen von Christian Kolb, "artichoc" in Bad Vilbel.

Zutaten:

Für den Vanillefond für Rhabarber:

100 ml Wasser

100 g Zucker

½ TL Vanille, gemahlen

Für die Vanillebutter für Spargel:

60 g Butter

1 Prise Salz, Pfeffer

1 TL Zitronenabrieb

15 g Vanillefond für Rhabarber

Für das Grüne-Soße-Pesto:

20 g Olivenöl

40 g Grüne Soße

10 g geröstete Pinienkerne

Für den Spargelsalat mit Vanille, Rhabarber, Schinken:

100 g Rhabarber

100 ml Vanillefond für Rhabarber

60 g Vanillebutter für Spargel

40 g Zuckerschoten oder Erbsen

200 g Spargel, weiß geschält und blanchiert

200 g Spargel, grün blanchiert

150 g gekochter Schinken

70 g Grüne Soße Pesto

Zubereitung:

Vanillefond für Rhabarber:

Alles zusammen aufkochen.

Vanillebutter für Spargel:

Die lauwarme Butter mit Salz- Pfeffer und dem Abrieb in eine Pfanne geben. Den aufgefangenen Vanillefond hinzugeben und den Spargel damit erwärmen.

Grüne-Soße-Pesto:

Alles in einen Mixbecher geben und fein pürieren

Spargelsalat mit Vanille, Rhabarber, Schinken:

Den Rhabarber schälen und in Scheiben schneiden. Danach in dem Vanillefond blanchieren. Die Zuckerschote längs in Streifen schneiden und nochmal halbieren.

Beim Spargel die Köpfe abschneiden und längs halbieren und den Rest in Scheiben schneiden. Vanillebutter in einen Topf geben den Spargel und die Zuckerschoten hinzugeben und erwärmen, den Rhabarber hinzugeben. Noch mal kurz erwärmen.

In einem tiefen Teller drei halbe Spargelspitzen sternförmig anrichten und den Rest in die Mitte des Tellers geben (mit Fond). Den Schinken an den Spargel legen. Das Grüne-Soße-Pesto zugeben.



