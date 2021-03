Ein Rezept für starke Nerven von Daniela Kircher, Ernährungsberaterin aus Fulda.

Zutaten:

80 g Rote Linsen

160-200 ml Gemüsebrühe

100 g Paprika

60 g Walnüsse

2 EL Tomatenmark

1 EL Olivenöl

Basilikum, frisch

Pfeffer, Salz

Zubereitung:

Die Nüsse in eine kleine Schüssel gegeben, mit kochendem Wasser übergießen und circa 10 bis 15 Minuten einweichen lassen. Danach das Wasser abgießen. Die Linsen circa 10 Minuten in doppelter Menge Gemüsebrühe kochen, bis sie weich sind. Die restliche Flüssigkeit kann abgegossen werden.

Paprika putzen und in kleine Stücke schneiden. Alle Zutaten in einen Mixer geben und so lange pürieren, bis eine geschmeidige Masse entsteht.

Wem der Aufstrich zu fest ist, kann ihn mit etwas Wasser verdünnen.

Weitere Informationen Nährwertangaben pro Portion: 0,35 mg B1,

0,23 mg B2,

0,73 mg B6,

700 mg Kalium,

105 mg Mg,

76 mg Vit C Ende der weiteren Informationen



