Ein Rezept von Julia Trotzki, Barkeeperin von der Oliviero-Barschule.

Zutaten:

6 - 8 Stängel Waldmeister

0,5 l Wodka

Zum Auffüllen Apfelsaft oder Apfelwein

Zubereitung:

Den Wodka in ein Gefäß gießen. Den leicht gewelkten Waldmeister zusammenbinden und beispielsweise an einem Kochlöffel festbinden. Den Waldmeister in den Wodka hängen und zwei Stunden ziehen lassen. Nicht länger, da das Getränk sonst bitter wird. Nach zwei Stunden den Waldmeister herausnehmen. Etwa 4 cl des aromatisierten Wodkas in ein Longdrink-Glas geben und mit Apfelsaft oder Apfelwein auffüllen.



