Ein Rezept von Stephanie Kowalt, "Landgasthof-Hotel Zur Linde" in Weilrod-Gemünden.

Zutaten:

Für die Mais-Puffer mit Zucchini-Feta-Päckchen

400 g Mais aus der Dose

130 g Maismehl oder Weizenmehl

1 Bund Frühlingszwiebeln

2 Karotten

2 Eier

1 TL Backpulver

60 ml Milch

1 Zucchini

250 g Schafskäse

100 ml Olivenöl

1 EL Oregano

Für den Kräuterquark

200 g Quark

200 g Crème fraîche

5 Blätter Bärlauch

½ Bund Schnittlauch

Zitronensaft, Salz, Pfeffer

Für das Dressing

2 EL Sonnenblumenöl

1 EL Obstessig

1 TL Senf

1 TL Ahornsirup

Salz, Pfeffer, Öl zum Braten

Außerdem

Einen Wildkräutersalat (zum Beispiel bestehend aus Minze, Melisse, Feldsalat, Rauke, Sauerampfer und Giersch)

8 Kirschtomaten

Zubereitung:

Mais-Puffer

Mais abtropfen lassen und in eine Schüssel geben. Frühlingszwiebeln waschen, in feine Ringe schneiden, ⅔ davon mit dem Mais vermischen. Die Karotten raspeln, ebenfalls zum Mais geben. Mehl, Backpulver, Prise Salz und Pfeffer in einer zweiten Schüssel mischen. Milch und Eier dazugeben, zu einer dicken Masse verrühren, dann mit dem Mais vermischen. In einer Pfanne reichlich Öl erhitzen, aus dem Maisteig kleine Puffer formen und darin knusprig braten.

Quark

Für den Quark die Kräuter fein hacken und mit den restlichen Frühlingszwiebeln unter Quark, Crème fraîche rühren. Mit Salz, Pfeffer, Zitronensaft abschmecken.

Dressing

Die Zutaten für das Dressing miteinander verrühren. Die Kirschtomaten halbieren.

Zucchini-Feta-Päckchen

Das Olivenöl mit Zitronensaft und Oregano verrühren. Schafskäse in circa drei Zentimeter große Stücke schneiden und im Öl marinieren. Die Zucchini längs in dünne Streifen hobeln, die marinierten Käsewürfel darin einrollen, eventuell mit einem Spieß fixieren. Die Zucchiniwürfel von allen Seiten braten.

Den Wildkräutersalat mit den Tomaten und dem Dressing mischen. Die fertigen Puffer und Zucchinipäckchen mit Quark und Salat anrichten.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 03.04.2020 Uhr