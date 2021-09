Ein Rezept von Kristina Bauer, "Hof Sickenberg", Asbach/Sickenberg.

Zutaten:

200g Marzipan

50g sehr klein gehackte Walnüsse

40g Puderzucker

1 Schnapsglas (klein) Walnusslikör

abgeriebene Schale einer etwa ¼ Orange

200g Dunkle Kuvertüre

etwa 30 Walnusshälften zum Verzieren

Zubereitung:

Alle Zutaten mit der Hand und Teigkarte miteinander vermischen und für etwa eine Stunde im Kühlschrank kühlen.

Anschließend den Teig zu einem etwa einen Zentimeter dicken Rechteck ausrollen und in 2,5 cm breite Streifen schneiden. Die Streifen durch schräge Schnitte in kleine Trapeze schneiden und diese in die geschmolzene Kuvertüre tauchen. Danach mit den Walnusshälften dekorieren.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 21.09.2021, 16:00 Uhr