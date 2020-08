Ein Rezept von Bernd Siefert, Konditormeister Café Siefert in Michelstadt.

Zutaten:

Für die Mirabellen-Tarte:

340 g Mürbteig zum Auslegen und blind Backen einer Tarteform

350 g Milch

Schalenabrieb einer Biozitrone

Mark und Schote einer Vanilleschote

40 g Weizengrieß

50 g Marzipan

30 g Butter

60 g Eigelb

90 g Eiweiß

70 g Zucker

1 Prise Salz

400 g Mirabellen entsteint

Für die Mirabell-Vanille-Chiboust:

4 Blatt Gelatine

220 g Milch

60 g Sahne

Mark und Schote einer Vanille

85 g Eigelb

50 g Zucker

20 g Krempulver (Ersatzweise Puddingpulver)

100 g Zucker

50 g Wasser

175 g Eiweiß

1 Prise Salz

25 g Mirabellengeist

Zubereitung:

Mirabellen-Tarte:

Milch mit dem Schalenabrieb und der Vanilleschote aufkochen. Dann die Schote entfernen, den Grieß einrieseln lassen und unter ständigem Rühren zu einem Grießbrei kochen. Diesen Brei auf ein Blech gießen, mit etwas Puderzucker absieben und erkalten lassen. Anschließend mit Marzipan glattrühren. Die Butter mit dem Eigelb schaumig schlagen und den erkalteten Grießbrei unterrühren. Dann aus dem Eiweiß dem Zucker und dem Salz einen stabilen Schnee schlagen und diesen vorsichtig unterheben. In die vorgebackene Tarte füllen und die Mirabellen darauf verteilen. Die Tarte bei 200°C circa 40 Minuten backen. Tarte auskühlen lassen und ausformen.

Mirabell-Vanille-Chiboust:

Gelatine in kaltem Wasser einweichen und quellen lassen. Milch mit der Sahne und der Vanille aufkochen. Eigelbe mit dem Zucker schaumig schlagen, Krempulver erst später zugeben. Den Eigelbschaum auf die kochende Milch geben und alles zu einem Vanillekrem abkochen. Vanilleschote entfernen und die Gelatine auspressen und in der noch heißen Krem auflösen. Parallel den Zucker und das Wasser auf 121°C erhitzen. Das Eiweiß mit dem Salz zu einem stabilen Schnee schlagen. Vorsichtig mit dem Mirabellengeist unter die noch heiße Krem ziehen. Diese Krem in einen etwas kleineren Ring als die Tarte auf einem mit Backpapier belegtem Blech einfüllen und am besten im Tiefkühlschrank gefrieren lassen. Dann die Oberfläche mit Kristallzucker bestreuen und mit einem Gasbrenner diesen Zucker karamellisieren.

Erneut mit Zucker bestreuen und nochmals karamellisieren. So hat man etwas länger eine knackige Karamelloberfläche. Den Krem mit dem Ring auf die Tarte stellen und ausformen.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 27.08.2020, 16:00 Uhr