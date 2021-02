Ein Rezept von Bernd Siefert, Konditormeister, Café Siefert in Michelstadt.

Zutaten:

200 g Mehl

1 TL Backpulver

50 g Zucker

1 Prise Salz

2 TL Zitronenschalenabrieb

60 g Butter

1 Ei

1 EL Crème fraîche

100 g Mandeln, gemahlene

Zucker-Zimt-Gemisch

Zubereitung:

Alle Zutaten mit dem Knethaken schnell zu einem glatten Teig kneten. Den Teig einen Zentimeter dick ausrollen und mit einer Mutzenmandelform ausstechen. Die Mutzemandeln in kleinen Mengen, je nach Größe der Fritteuse, in heißem Fett ca. drei Minuten bei 170° C ausbacken. Danach auf einem Küchenkrepp abtropfen lassen und in einem Zimt-Zucker-Gemisch wälzen.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 11.02.2021, 16:00 Uhr