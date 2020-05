Ein Rezept für jeweils zwei Kartoffeln von Thorben Laas, Restaurant "Berghütte Hoherodskopfklause" in Schotten.

Zutaten:

Zutaten Kartoffeln:

8 Kartoffeln, mehlig kochend

Salz

Rapsöl

Zutaten Feta-Knoblauch-Olive-Füllung

1 Päckchen Feta-Käse a 250 g

3 Knoblauchzehen

10 schwarze Oliven

Salz, Pfeffer

Paprikapulver

Zutaten Mais-Hähnchen-Schmand:

1 kleine Dose Mais

2 Hähnchenbrüste

1 Becher Schmand

Salz, Paprikapulver

Orangenpfeffer

Rapsöl zum Anbraten

Zutaten Bergkäse-Speck-Zwiebel:

1 Zwiebel

200 g geräuchertes Bauchfleisch

200 g Bergkäse

20 g Butter

Zutaten Spinat und Spiegelei:

200 g Blattspinat

1 rote Zwiebel

50 g Butter

2 Eier

Salz, Pfeffer

Muskat

Rapsöl zum Braten

Zubereitung:

Zubereitung Kartoffeln:

Die Kartoffeln waschen, trocken tupfen und anschließend auf ein Stück Alufolie legen. Mit etwas Öl beträufeln und etwas Salz darauf geben. Die Alufolie verschließen und die eingepackten Kartoffeln auf einem Backblech bei 200° C ca. 45-60 Minuten im Backofen garen. Die Zeit richtet sich nach der Größe der Kartoffeln. Sind die Kartoffeln fertig, werden sie mit einem Kreuzschnitt eingeschnitten und mit den Händen aufgedrückt. Nach Möglichkeit nur drücken und nicht auseinander ziehen, damit die Füllung anschließend nicht heraus fällt.

Zubereitung Feta-Knoblauch-Olive-Füllung:

Den Feta-Käse in eine Schüssel geben und mit einer Gabel zerdrücken. Knoblauch schälen, fein hacken und mit in die Schüssel geben. Mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver abschmecken. Den angemachten Feta-Käse auf die Kartoffeln geben. Die Oliven in Scheiben schneiden und darüber verteilen.

Zubereitung Mais-Hähnchen-Schmand:

Die Hähnchenbrust in Streifen schneiden. Mit Salz und Paprikapulver würzen und in einer Pfanne mit etwas Rapsöl anbraten. Nach dem ersten Wenden die Maiskörner mit in die Pfanne geben und gelegentlich schwenken, bis das Fleisch durchgebraten ist. Währenddessen den Schmand vorsichtig glattrühren und mit Orangenpfeffer abschmecken. Nicht zu viel rühren, damit der Schmand nicht zu flüssig wird. Den Schmand auf die Kartoffeln geben und die Hähnchenstreifen mit dem Mais darüber verteilen.

Zubereitung Bergkäse-Speck-Zwiebel:

Das Bauchfleisch in kleine Würfel schneiden und in einer Pfanne mit Butter knusprig anbraten. Die Zwiebel schälen, in Streifen schneiden und mit in die Pfanne geben. Sobald die Zwiebel leicht Farbe genommen hat, den Käse darüber reiben. Gut schwenken und in die Kartoffeln füllen.

Zubereitung Spinat und Spiegelei:

Die Zwiebel schälen, fein würfeln und mit der Butter in einer Pfanne glasig anschwitzen. Den Blattspinat zufügen und unter gelegentlichem Schwenken ziehen lassen. Sobald der Spinat zusammen gefallen ist, mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. In einer weiteren Pfanne zeitgleich die beiden Eier mit etwas Rapsöl zu Spiegeleiern backen. Den fertigen Spinat in die Kartoffeln füllen und die Eier darauf legen.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 08.05.2020, 16:00 Uhr