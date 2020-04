Ein Rezept für eine Springform mit 26 cm Durchmesser von Bernd Siefert, Konditormeister Café Siefert in Michelstadt.

Zutaten:

Für den Biskuit

80 g Weizenmehl Typ 405

250 g feinen Zucker

5 Eier Klasse M

1 Bio-Orange, Schalenabrieb und den Saft davon

250 g Mandeln, fein gemahlen

300 g Karotten

Salz

½ TL Zimt

2 TL Backpulver

Für die Erdbeer-Mousse

6 Blatt Gelatine

400 g Erdbeeren, gewaschen, geputzt und püriert

10 g weiße Schokolade

3 Eiweiß

10 g + 95 g Zucker

250 g Sahne

Für die Dekoration

Erdbeeren

Ostereier nach persönlichem Geschmack

Zubereitung:

Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen und einige Minuten quellen lassen. Das Erdbeerpüree erwärmen. Die Gelatine auspressen und in dem Erdbeerpüree auflösen. Die weiße Schokolade in einem Wasserbad flüssig werden lassen und mit dem Püree mischen.

Das Eiweiß mit 10 g Zucker zu einem stabilen Schnee schlagen. Später nach und nach 95 g Zucker in den Eischnee rieseln lassen. Den Eischnee unter das erkaltete, aber noch nicht gelierte Erdbeerpüree heben. Die Sahne schlagen und ebenfalls unter das Püree heben.

Torte belegen

Die erste Scheibe Biskuit in einen vorbereiteten Tortenring legen und die Hälfte der Mousse gleichmäßig darauf streichen. Danach den zweiten Biskuitboden auflegen und die restliche Mousse gleichmäßig darauf verteilen. Die Torte im Kühlschrank etwa vier Stunden gelieren lassen.

Die Erdbeeren für die Dekoration waschen, trocknen und halbieren. Die Torte mit den halbierten Erdbeeren belegen und je nach persönlichem Geschmack österlich dekorieren.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 09.04.2020, 16:00 Uhr