Ein Rezept für 4 Personen von Gregor Engels von „Fisch Franke“ in Frankfurt

Zutaten:

100 g Hähnchenbrust

100 g Callamretti

100 g Garnelen, roh ohne Schale

100 g Kabeljaurückenfilet, in 2 cm dicke Scheiben geschnitten

500 g Miesmuscheln gewaschen und geputzt

500 g Paellareis oder Risottoreis

100 g breite Bohnen in Rauten geschnitten

80 g Tomatenmark mit Wurzelgemüse

130 g Wurzelgemüse in Streifen geschnitten

1 große Zwiebel, in Streifen geschnitten

2. Knoblauchzehen

1/4 L Weißwein

1,5 L Gemüsebrühe zum Auffüllen

Fenchelsamen

Safran

Salz, Pfeffer

Chiliflocken

Olivenöl

Zubereitung:

Hähnchenbrust in Würfel schneiden mit Salz, Pfeffer, Knoblauch, Chiliflocken und Olivenöl würzen. Die Fleischwürfel in einer großen Pfanne scharf anbraten und danach aus der Pfanne nehmen und zur Seite stellen. Den Fenchelsamen anrösten. Die geputzten und in Streifen geschnittene Callamaretti in der heißen Pfanne mit Knoblauch, Zwiebel- und Gemüsestreifen, sowie Bohnen anschwitzen. Dann den Reis einstreuen, Tomatenmark und Safran zugeben und mit anschwitzen. Mit etwas Weißwein ablöschen und mit Brühe auffüllen. Nicht mehr viel umrühren, falls nötig noch Brühe nachfüllen und vielleicht die Temperatur etwas reduzieren.

Kurz bevor der Reis gar ist, die Hähnchenbrust wieder mit in die Pfanne geben. Garnelen, Miesmuscheln und Kabeljaustücke gleichmäßig auf der Oberfläche verteilen und gar ziehen lassen.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 10.09.2021 16:00 Uhr