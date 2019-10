Ein Rezept von Brunhilde Noll von der "Pilzfarm Noll".

Zutaten:

250g Butter

250g Pilze nach Wahl

Butterschmalz

Salz, Pfeffer

Zubereitung:

Die Pilze gründlich mit einem Messer und Papierküchentuch putzen, nicht waschen.

Die Pilze in möglichst kleine Stücke schneiden und danach in wenig Butterschmalz anbraten. Nach Belieben mit Pfeffer und Salz würzen. Die Pilze erkalten lassen und in weiche Butter einarbeiten. Die Pilzbutter im Kühlschrank aufbewahren.

Auf 250 g Butter sollten etwa genauso viele Pilze verarbeitet werden.

Die Pilzbutter ist im Kühlschrank maximal eine Woche haltbar.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 21.10.2019, 16:00 Uhr