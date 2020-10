Ein Rezept für 4 Personen von Daniel Hagen Wolf, Landgasthof agen in Grasellenbach im Odenwald.

Zutaten:

Für die Putenbrust:

4 Putensteaks á 160g

Salz und frisch gemahlener Pfeffer

20ml Sonnenblumenöl

Für die Quitten-Ingwer-Salsa:

400g Quitte

1 Stück Ingwer

Salz, Pfeffer, Prise Zucker

2 unbehandelte Limetten

1 unbehandelte Orange

1 Peperoni

Für die grüne Currysauce:

200ml Hühnerbrühe

200ml Kokosmilch

2 grüne Chilis

1 Limettenblatt

1 Schalotte

etwas Speisestärke zum Binden

1 Stück Ingwer

1 TL Kreuzkümmel

1 TL Bockshornklee

1 Zehe Knoblauch

Prise Pfeffer

70g Erbsen

1 Bund frischer Koriander

1 kleiner Bund grüne Sauce Kräuter

Zubereitung:

Für die Salsa die Quitten mit einer Küchenreibe fein raspeln. Die Masse salzen und zuckern. Den entstehenden Saft dabei in der Schüssel belassen, so dass eine feuchte Masse entsteht. Orangen- und Limettenschalen mit einer Zestenreibe dünn abreiben. Peperoni fein hacken. Ingwer schälen und ebenfalls reiben. ½ Orange und die Limetten auspressen und alles mit der Quittenmasse vermischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Für die grüne Currysauce den Kreuzkümmel und das Bockshornklee in einer Pfanne erwärmen, anschließend in einen Mörser geben und kleinreiben. Alle anderen Zutaten bis auf Brühe, Kokosmilch und Speisestärke in ein hohes Gefäß geben und mit dem Zauberstab mixen. Die Brühe mit der Kokosmilch erhitzen. Die Kräutermischung und die Gewürze aus dem Mörser in die Sauce geben. Alles mit dem Stabmixer sämig mixen. Evtl. mit Speisestärke leicht binden. Abschließend mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken.

Die Putenbrust mit Salz und Pfeffer würzen. In wenig Öl in einer Pfanne braten. Kurz vor dem Servieren ruhen lassen.

Die Kartoffeln als Pellkartoffel garen, abgießen und ausdampfen lassen. Danach im heißen Öl ausbacken und mit Salz, Pfeffer sowie Rosmarin würzen.

Anrichten:

Die Sauce auf den Teller geben. Das Putensteak in die Mitte drapieren. Als Topping die Quitten-Ingwer-Salsa geben. Mit den Kartoffeln umrunden.



