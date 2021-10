Ein Rezept von Andreas Buhl, "Der Marmeladenladen", Hainburg.

Zutaten:

2 kg Quitten für ca. 1 l Quittensaft

½ l Wasser

1 kg Gelierzucker 1:1

etwas Zitronensaft

Zubereitung:

Die Quitten gründlich mit einem trockenen Tuch abreiben, bis der gesamte pelzige Belag entfernt ist und die Früchte schön glänzen. Die Früchte mit einem großen Messer vierteln und dann mitsamt dem Kerngehäuse quer in Scheiben schneiden.

Die Quittenscheiben zusammen mit einem ½ Liter Wasser auf den Dampfeinsatz von einem Schnellkochtopf geben – so viel, dass der Topf gut zu ¾ gefüllt ist.

10 Minuten am 2. Stich kochen lassen.

Danach nicht abdampfen, sondern geduldig warten, bis sich der Topf wieder "normal" öffnen lässt. Die heiße Quitten-Masse auf ein Haarsieb geben, abtropfen lassen, dabei nur leicht ausdrücken und den Saft auffangen.

Einen Liter vom kalten Quittensaft mit einem Kilo Gelierzucker 1:1 und etwas Zitronensaft aufkochen. Mindestens vier Minuten sprudelnd kochen lassen, dabei abschäumen und dann sofort in heiß ausgespülte Gläser abfüllen. Mit sterilisierten Deckeln verschließen und für ca. 5 Minuten auf den Kopf stellen.

Variante:

Wer mag, kann eine Vanilleschote mitkochen: Diese dafür der Länge nach aufschneiden, das Mark auskratzen. Vanillemark und -schote mitkochen. Die Schote vor dem Abfüllen aus dem fertigen Gelee nehmen. Die Vanilleschote in so viele Stücke schneiden, wie es Geleegläser gibt. In jedes Glas ein Stück Vanilleschote geben und die Gläser dann verschließen. Fertigstellung wie oben.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 19.10.2021, 16:00 Uhr