Ein Rezept von Mona Poulev, Ernährungsberaterin aus Frankfurt

Zutaten:

1 Rettich

1 Bund Radieschen

1 Fenchel

1 Orange

1 Bund Schnittlauch

für das Dressing:

2 bis 3 EL Lein- oder Walnussöl

1 EL Orangensaft

Salz

Pfeffer

Zubereitung:

Das Gemüse waschen, putzen und klein schneiden: Die Radieschen in dünne Scheiben, den Fenchel in dünne Streifen, den Rettich mit einem Sparschäler oder Messer in lange, dünne Scheiben schneiden und alles miteinander in einer großen Schüssel verrühren. Die Orangen filetieren und den Saft dabei auffangen. Den Schnittlauch in feine Ringe schneiden. Für das Dressing alle Zutaten miteinander verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das Dressing über den Salat geben. Zum Schluss den Schnittlauch darüber streuen und alles gut umrühren.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 07.09.2021 16:00 Uhr