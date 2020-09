Ein Rezepte für vier Personen von Thorben Laas, Restaurant „Berghütte Hoherodskopfklause" in Schotten:

Zutaten:

für das Geschnetzeltes:

1 kg Schweinerücken

1 kleine Zwiebeln

200 ml Sahne

250 ml Fleischbrühe

50 ml Weißwein

200 g Champignons

1 kleiner Bund Schnittlauch

für die Spätzle:

500 g Mehl

6 Eier

100 ml Milch

für den Rosenkohl:

500 g Rosenkohl

100 g geräucherter Bauchspeck

Weitere Zutaten:

Salz, Pfeffer

Zucker

Muskat

Rapsöl zum Anbraten

Stärke zum Abbinden

Zubereitung:

Den Schweinerücken parieren, in Streifen schneiden, mit Salz und Pfeffer würzen und in einem großen Topf mit etwas Öl anbraten. Die Zwiebel schälen, fein würfeln und mit dazugeben. Die Champignons putzen, vierteln und auch mit in den Topf geben. Mit Weißwein ablöschen und die Flüssigkeit wieder einreduzieren. Die Fleischbrühe zugießen und wieder etwas einköcheln lassen. Den Schnittlauch fein schneiden und mit in den Topf geben. Die Soße abbinden, abschmecken und die Sahne kurz vor dem Servieren zugeben. Anschließend nochmals abschmecken.

Mehl, Eier, Milch, etwas Salz und Muskat in einer Schüssel mit festem Schneebesen zu einem glatten Teig verarbeiten, bis er blasen wirft. Den Teig etwas ruhen lassen. Währenddessen einen Topf mit Salzwasser aufstellen. Nun die Spätzle entweder vom Brett in den Topf schaben oder mit einer Spätzlepresse in den Topf drücken. Sobald sie im Kochwasser oben schwimmen abschöpfen und in einer Schüssel warm stellen.

Den Rosenkohl putzen, waschen und den Strunk über Kreuz einschneiden. In heißem Wasser mit Salz und Zucker gewürzt garkochen. Den Bauchspeck fein würfeln und in einer Pfanne mit Butter auslassen. Den weichgekochten Rosenkohl dazu geben, gut durchschwenken und mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 25.09.2020, 16:00 Uhr