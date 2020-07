Zwei Rezepte für jeweils vier Personen von Andrea L'Abbate von L'Abbate Käsefabrik in Offenbach.

Ricotta Infornata – Ofengebackener Ricotta-Käse

Arbeitsaufwand: circa fünf Minuten

Backzeit: circa 30 Minuten bei 220°C Umluft

Zutaten:



ca. 400 g Ricotta (1 Förmchen)

2 EL Kräutermischung

Backpapier

Zubereitung:

Den Backofen vorheizen.

Ricotta aufs Backpapier setzen und mit Kräuter bestreuen. Den Käse für 30 Minuten in den vorgeheizten Ofen schieben.



Tipp: Die letzten drei Backminuten unter dem Grill knusprig bräunen.

Ofengebackener Ricotta-Käse in der Pfanne gebraten mit bunten Tomaten

Zutaten:



2 gebackene Ricotta (ca. 800g)

500 g bunte Tomaten

3 EL Olivenöl kaltgepresst

Salz, Pfeffer

Zubereitung:

Den Ricotta in fingerdicke Scheiben schneiden. Die Tomaten würfeln. Öl in der Pfanne erhitzen. Ricotta und Tomaten in die Pfanne geben und goldgelb braten. Zum Schluss salzen und pfeffern.



Tipp: Zum Schluss mit Basilikum bestreuen und frisches Ciabatta-Brot reichen.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 14.07.2020 Uhr