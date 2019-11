Dieses Rezept kommt von Reiner Neidhart vom Restaurant "Neidharts Küche" in Karben.

Zutaten:

400 g Rosenkohl

200 g Süßkartoffeln

2 Schalotten

2 Knoblauchzehen

1 Chilischote

2 EL Rapsöl

0,3 l Sahne

0,1 l Milch

5 Eier

Salz, Pfeffer

Muskat, etwas Curry

200 g Belugalinsen

300 g Feta

100 g geröstete Nüsse

60 g Rosinen

40 g Berberitzen

8 Stiele Koriander

Zutaten Perlhuhnbrust:

4 Perlhuhnbrüste à 180 g

Salz, Pfeffer

1 Rosmarinzweig

1 Knoblauchzehe

etwas Rapsöl zum Anbraten (kein Olivenöl, das ist nicht hitzebeständig!)

Zubereitung:

Den Rosenkohl putzen und am Strunk kreuzförmig einschneiden. In Salzwasser blanchieren und in Eiswasser abschrecken. Die klein geschnittenen Schalotten, Knoblauch und Chilischote in Öl glasig dünsten. Die gewürfelten Süßkartoffeln dazugeben und mit garen.

Sahne, Milch und Eier verquirlen und pikant abschmecken. Die gekochten Linsen mit dem Rosenkohl und den Süßkartoffeln mischen. In eine mit Butter gefettete und mit Paniermehl ausgestreute feuerfeste Form geben. Das Sahne-Milchgemisch darüber gießen. Rosinen, Berberitzen und den gewürfelten Feta darüber verteilen. Im Backofen bei 180° C 30-40 Minuten garen.

Kurz vor dem Servieren mit ganz fein geschnittenem Koriander bestreuen. Dazu passen Lamm, Wild, Rind oder Perlhuhnbrust.

Zubereitung Perlhuhnbrust:

Das Fleisch von beiden Seiten würzen. In Rapsöl zusammen mit dem Rosmarinzweig und der Knoblauchzehe anbraten. Danach im Ofen bei 180° C weitere sechs Minuten garen.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 22.11.2019, 16:00 Uhr