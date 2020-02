Ein Rezept für vier Personen von Daniel-Hagen Wolf vom Landgasthof Hagen in Grasellenbach.

Zutaten Saiblingsfilet:

2 Saiblinge oder 4 Saiblingfilets

Salz

frisch gemahlenen Pfeffer

Etwas Butterschmalz

Zutaten Rosenkohl:

400 g Rosenkohl

Butter

½ TL Zucker

200 g Walnüsse

200 ml Gemüsebrühe

20 g Butter

Salz und Muskatnuss

Zubereitung:

Falls nötig den Fisch filetieren und die Gräten entfernen. Die Filets beiseite stellen.



Den Rosenkohl putzen und waschen. Die Röschen am Strunk kreuzförmig einschneiden. Danach in reichlich Salzwasser blanchieren und im Anschluss eiskalt abschrecken.



Butter und Zucker in einem Topf erhitzen. Die Walnüsse dazugeben und kurz mit anschwitzen. Den Rosenkohl zu den karamellisierten Walnüssen geben und gut untermengen. Etwas Gemüsebrühe zugießen und so lange garen bis die Flüssigkeit wieder verkocht ist. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken.



Die Fischfilets von allen Seiten mit Salz und Pfeffer würzen. Die Filets von beiden Seiten circa zwei Minuten in einer Pfanne mit Butterschmalz braten. Die Filets auf das Gemüse setzen und servieren.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 14.02.2020, 16:00 Uhr